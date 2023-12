> Name: Thomas Baumann

> Alter: 57

> Heimatort: Külsheim-Eiersheim

> Wohnort: Hettingen (seit 1989)

> Beruf: früher Postbeamter, jetzt Pensionär.

> Mitglied in diesen Vereinen: Gesundheitssportverein Vivio Buchen und Umgebung, früher auch im Pfarrgemeinderat Hettingen.

> Das mag ich besonders an Buchen: die Schwimmbäder, Frei- und Hallenbad, überhaupt das gute und abwechslungsreiche Sportangebot in Buchen, die Einkaufsmöglichkeiten in der Buchener Innenstadt. Und ganz besonders gefällt mir, dass hier jeder jeden kennt. Im Vergleich dazu stelle ich mir die Anonymität der Großstadt schrecklich vor.

> Das fehlt in Buchen: eindeutig ein Kino.

> Mein Lieblingsplatz: im Buchener Waldschwimmbad und daheim auf meinem großen Freizeitgrundstück mit vielen Aktionsmöglichkeiten.

