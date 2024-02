> Name: Roland Schmitt

> Alter: 67

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Rentnerlehrling

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV Buchen und diverse Fördervereine

> Das mag ich besonders an Buchen: siehe RNZ vom 12. Februar: Gänsch-marsch

> Das fehlt in Buchen: siehe RNZ vom SchmuDo: Café "Riesen"

> Mein Lieblingsplatz:

De Wardtorm dort obbe, en Lieblingsplatz,

die Aussicht grandios, Stille un kee Hatz.

In de Innenstadt en Tee (?) geniese,

de beschte Platz wäre doch do am ??

Uff’m Sofa mim Enkel, ersch 2 un gut druff,

zsamme zu singe de "Kerl wach uff".

En gute Platz is no im PC,

heut’ geht’s do rund wie eh un jeh!

Die Glampf kummt mit, verstaabt un verstimmt,

dort werd se dann scho stimmig getrimmt.

Un all senn se do in voller Pracht

do werd gesunge un Blödsinn gemacht.

Noch bis zwölfe – dann isses vorbei,

Drum schnell empor die Gläser uff’d Narretei!

Des do mit de Zeitung is net so mei Sach’,

schreibscht was Verkehrtes, gebt’s Ungemach.

Doch de Joc hot gsaat: "Stell di net so o!

Schreib eefach was, die Leser wär’n froh.

Unn eens sach ich dir, nemms uff mei Kapp,

die meischte schreibe vunn de annern ab!

So soll’s denn sei, s‘war gar kee Ploch.

Unn uff des eene noch, a kee Froch:

Uff mei Buche vunn Herze en Hinne hoch!