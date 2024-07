> Name: Regina Eck

> Alter: 52

> Heimatort: Donebach

> Wohnort: Hettigenbeuern (seit 2000)

> Beruf: Realschullehrerin

> Mitglied in diesen Vereinen/Organisationen: Gesangverein "Harmonie" Hettigenbeuern (Vorsitzende), Frauengemeinschaft Hettigenbeuern, Sportverein Hettigenbeuern, FG "Götzianer Heddebör", Heimatverein Hettigenbeuern, Förderverein Freiwillige Feuerwehr Hettigenbeuern, Milchhäusle Donebach, Odenwald Hospiz Walldürn, Förderverein Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn

> Das mag ich besonders an Buchen: In Buchen leben viele kreative und begabte Menschen, die auch bereit sind, sich ehrenamtlich für die Allgemeinheit einzubringen. Dies wird immer wieder bei vielen tollen Veranstaltungen wie z. B. während der Faschenacht oder jetzt rund ums gelungene Stadtjubiläum spürbar. In Hettigenbeuern ist es schön, dass man sich kennt und weiß, an wen man sich wenden kann: Die gegenseitige Unterstützung – gerade auch zwischen den Vereinen – empfinde ich als großen Gewinn.

> Das fehlt in Buchen: Der geschlossene Ärztliche Bereitschaftsdienst hinterlässt eine Lücke, und die künftige Versorgung mit Fachärzten in der Region macht etwas Sorge. Umso schöner ist es, dass wir noch unser Krankenhaus haben!

> Mein Lieblingsplatz: Am Dienstagabend genieße ich es, im Götzenturm mitten in meinem Chor zu sitzen und zu singen. Da wollte ich nirgendwo anderes sein. Ansonsten finde ich die Rundwege um Hettigenbeuern jedes Mal wieder neu schön – mit wunderschönen Blicken auf unser "Tal der Liebe".