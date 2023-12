> Name: Matthias Gollnau

> Alter: 71

> Heimatort: Aschaffenburg

> Wohnort: Buchen (seit 1985, mit kurzen Unterbrechungen)

> Beruf: Gastwirt

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist eine beschauliche und sehr übersichtliche Kleinstadt, die einem gleichzeitig Geborgenheit und Sicherheit gibt, was in erster Linie den freundlichen und aufgeschlossenen Einwohnern zu verdanken ist. Ich hatte nie das Gefühl, in Buchen irgend etwas zu vermissen. Falls doch einmal das Gefühl in einem aufbrandet, dass man seine Bedürfnisse nach Theater, supermodernem Kino oder einem Spezialitäten-Restaurant befriedigen möchte, dann steigt man halt ins Auto und ist schon in einer Stunde gleich in einer ganzen Reihe von Städten, wo man dies tun kann: Heidelberg, Heilbronn, Würzburg oder Aschaffenburg. Buchen hat nicht nur viel Natur, sondern auch geografisch eine ganz tolle Lage. Am Ende dieser kleinen Ausflüge in die größeren Städte bin ich immer wieder froh, zurück und daheim in Buchen zu sein.

> Das fehlt in Buchen: Gar nichts, weil alles vorhanden ist, was man für den Alltagsbedarf so benötigt. Menschlich vermisse ich meine ehemaligen Gäste und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des "Brunnegugger", die mir im Laufe der gemeinsamen Jahrzehnte doch sehr ans Herz gewachsen sind.

> Mein Lieblingsplatz: Unser großer Balkon und in meinem roten Fernsehsessel, von wo aus ich auf das komplette Mühltal sehen kann. Ein sehr schöner Ausblick mit viel Natur!