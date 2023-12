> Name: Martha Stauch

> Alter: 42

> Heimatort: Beuthen (Polen)

> Wohnort: Rinschheim (seit 2003)

> Beruf: Buchhändlerin

> Mitglied in diesen Vereinen: Freizeitsportclub Rinschheim, "Help-Sommermärchen-Team", diverse Fördervereine

> Das mag ich besonders an Buchen: die Nähe zur Natur, die Ruhe, den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in den Ortschaften, das Engagement in den Vereinen sowie die netten und offenen Menschen

> Das fehlt in Buchen: schöne, gemütliche Cafés sowie gute Einkaufsmöglichkeiten für Jugendliche

> Mein Lieblingsplatz: in den Wäldern und Fluren rund um Buchen, in meinem Haus und meinem Garten und natürlich in meiner Buchhandlung