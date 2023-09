> Name: Klaus Lampe

> Alter: 76

> Heimatort: Darmstadt

> Wohnort: Buchen (seit 1989)

> Beruf: Arzt

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV, verschiedene Fördervereine und Mitglied des Gemeinderats.

> Das mag ich besonders an Buchen: Dass man hier alles bekommen kann, was man zum Leben braucht. Als Einrichtung gefällt mir die Bücherei des Judentums recht gut und deren Veranstaltungen.

> Das fehlt in Buchen: Ein Café am Marktplatz, "Stolpersteine", eine öffentliche Toilette in der Fußgängerzone, eine längere Fußgängerzone und eine Parkraumbewirtschaftung, dass man schon am Stadteingang sieht, wo es noch freie Parkplätze gibt.

> Mein Lieblingsplatz: Am Kaltenberg mit Blick über ganz Buchen.