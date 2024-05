> Name: Jürgen Türschel



> Alter: 50



> Heimatort: Schlierstadt



> Wohnort: Götzingen (seit 1998)



> Beruf: Dipl.-Finanzwirt (FH), Finanzbeamter



> Mitglied in diesen Vereinen: stellvertretender Ortsvorsteher Götzingen, Stadtrat in Buchen, Vorstand Dorfladen Rinschbachtal eG, Vorstand Namaste Nepal Buchen, Kassier Fotoclub Blende 8, Spieler beim TC Götzingen, Mitglied in diversen Vereinen.

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Vielfalt an Vereinen, die Zusammenarbeit über die Grenzen der Ortsteile hinweg, die Hilfsbereitschaft der Menschen, zum Beispiel beim Nepallauf. Außerdem die Natur im großen Buchener Stadtgebiet mit tollen Möglichkeiten zur Naherholung.

> Das fehlt in Buchen: Buchen ist als glùckliche Kleinstadt gut aufgestellt, bei Angeboten für die Jugend bzw. jungen Erwachsenen ist allerdings noch Luft nach oben.

> Mein Lieblingsplatz: Hangsofa am Kreuz (auf dem Weg zur Station 5 beim Blütenweg Götzingen)