> Name: Josef Frank

> Alter: 92

> Heimatort: Unterbalbach

> Wohnort: Buchen (seit 1957)

> Beruf: Diplom-Ingenieur, Bürgermeister a. D.

> Mitglied in diesen Vereinen: Ehrenmitglied TSV Buchen, Freiwillige Feuerwehr Buchen, DRK, "Narrhalla", Joseph-Martin-Kraus-Gesellschaft, "Äschesäck" und 16 weitere Vereine und Fördervereine

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Altstadt und die erreichte Gemeinsamkeit aller Stadtteile zu einem Ganzen – so entstand ein starkes Mittelzentrum, geachtet im Land, in der Region und im Landkreis.

> Das fehlt in Buchen: Nur wenig: Buchen hat ein hohes Maß der "allgemeinen Fürsorgepflicht" erreicht und ist im Neckar-Odenwald-Kreis die Nummer 1 im Bereich des produzierenden Gewerbes sowie im Bereich des Fremdenverkehrs.

> Mein Lieblingsplatz: Unsere Terrasse mit dem Blick in den Odenwald, der Hollersee und der Wartturm und – nicht zu vergessen – unser schöner Wald.