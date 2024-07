> Name: Johannes Mackert

> Alter: 41

> Heimatort: Oberneudorf

> Wohnort: Oberneudorf (von Geburt an)

> Beruf: Elektrotechniker bei der P&G Manufacturing GmbH in Walldürn

> Mitglied in diesen Vereinen: Freiwillige Feuerwehr Buchen und Oberneudorf (Abteilungskommandant), Heimatverein Oberneudorf, TSV Buchen Sparte Inlinehockey, Kolpingsfamilie Buchen.

> Das mag ich besonders an Buchen: Ich mag die traditionellen Feste und Veranstaltungen wie die Buchemer Faschenacht, Schützenmarkt, Kappenabend und Maibaumstellen in Oberneudorf. Dazu gehören natürlich die aufgeschlossenen Menschen. Außerdem schätze ich die gute Zusammenarbeit in der Blaulicht-Familie.

> Das fehlt in Buchen: Man sollte die ärztliche Versorgung und das Krankenhaus nicht aus den Augen verlieren.

> Mein Lieblingsplatz: Auf der Oberneudorfer Gemarkung "Heimbüchlein" bei unseren Bienen mit dem Blick auf das Rüdt’sche Ecke, Buchen und Hettingen.