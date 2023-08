> Name: Gerd Herold

> Alter: 56

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Hainstadt (seit 2012)

> Beruf: Angestellter bei den Stadtwerken Buchen

> Mitglied in diesen Vereinen: Deutscher Alpenverein Sektion Buchen, Golfclub Glashofen-Neusaß

> Das mag ich besonders an Buchen: Jeder kennt jeden, und man hat alles in der Nähe, was man braucht: Freunde, Restaurants, Ärzte, Geschäfte, Kultur, Veranstaltungen ... einfach lebens- und liebenswert!

> Das fehlt in Buchen: Ein Kino, ein See, Mountainbikestrecke ... einfach mehr Freizeiteinrichtungen.

> Mein Lieblingsplatz: Ich habe gleich zwei Lieblingsplätze, die St.-Anna-Kapelle in Hainstadt und eine komplett renovierungsbedürftige Bank nicht weit davon entfernt im naheliegenden Wald.