> Name: Emilia Busch

> Alter: 12

> Heimatort: Hettingen

> Wohnort: Hettingen

> Beruf: Schülerin am Burghardt-Gymnasium

> Mitglied in diesen Vereinen: FG "Hettemer Fregger" (Juniorengarde), FC Viktoria Hettingen (Turnen und Tischtennis)

> Das mag ich besonders an Buchen: Man ist gleich in der Natur, hat viele schöne Wege durch den Wald oder zum Daunsee. Besonders gerne bin ich zudem im "dm" sowie in den Buchhandlungen "Bücherglück" und Volk. Außerdem gehe ich gerne mit meiner Familie in Buchen Essen, am liebsten in die "Sonne".

> Das fehlt in Buchen: Modegeschäfte für Jugendliche und ein Kino

> Mein Lieblingsplatz: das Waldsofa auf dem Weg zum Daunsee