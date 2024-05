> Name: Elena Friedmann

> Alter: 38

> Heimatort: Bühlertal

> Wohnort: Götzingen

> Beruf:Studentin im Master of Education

> Mitglied in diesen Vereinen: seit 2024 FDP-Mitglied, Projekt-Team Grün "Unser Dorf hat Zukunft", Gesangverein Götzingen

> Das mag ich besonders an Buchen: Die sehr guten schulischen Einrichtungen. Die Landschaft und Natur. Die wachsende kulturelle Vielfalt und die Hilfsbereitschaft der Menschen.

> Das fehlt in Buchen: Leider einige Fachärzte. Die Teilorte bräuchten wieder mehr Gastronomie und kleine Einkaufsmöglichkeiten und Begegnungsorte.

> Mein Lieblingsplatz: Kneipp-Anlage am See in Götzingen