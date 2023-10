> Name: Davorin "Davor" Manovic

> Alter: 64

> Heimatort: Banja Luka in Bosnien und Herzegowina

> Wohnort: Buchen seit 1974, davor ab 1971 Hollerbach und Waldhausen

> Beruf: Künstler

> Mitglied in diesen Vereinen: Kolpingsfamilie, FG "Narrhalla", Förderverein Stadtkapelle, Bezirksmuseum, MFC "Ikarus" Altheim, Freie Wähler.

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Lage unserer schönen Kleinstadt am Rande des Odenwalds. Die Menschen, die mich aufgenommen haben wie einen von ihnen. Der Zusammenhalt, wenn es um etwas geht, da packen (die Kreativen) alle mit an. Es ist fast alles da, was man zum schönen Leben braucht.

> Das fehlt in Buchen: Das Meer.

> Mein Lieblingsplatz: Die Wander- und Radwege in und um Buchen, der Wartturm, das "Unterneudorfer Brückle" und unser Heim in der Altstadt.