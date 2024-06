> Name: Daniel Schwab

> Alter: 36

> Heimatort: Unterneudorf

> Wohnort: Unterneudorf (schon immer)

> Beruf: Vertriebsmitarbeiter

> Mitglied in diesen Vereinen: Freiwillige Feuerwehr Buchen – Abteilung Unterneudorf, Heimatverein Unterneudorf, SV Waldhausen, DLRG Buchen, TSV Hollerbach

> Das mag ich besonders an Buchen: Den offenherzigen Umgang, den die Menschen miteinander pflegen,und das Wir-Gefühl, das gelebt wird. Doch genau dieses Zusammengehörigkeitsgefühl sollten wir gerade in den aktuellen Zeiten wieder mehr unserer Jugend zeigen und vorleben. Ebenfalls ein Pluspunkt: das vielfältige Sport- und Freizeitangebot, welches durch die vielen Vereine, auch in den Stadtteilen, angeboten wird.

> Das fehlt in Buchen: Eine Erweiterung der "Alla Hopp"-Anlage, denn die Lage direkt an der Morre wäre ideal für einen Wasserspielplatz. Auch Spielgeräte für Kleinkinder wären eine sinnvolle Ergänzung.

> Mein Lieblingsplatz: Im Bus bei einer meiner vielen Schwabi-Tours-Bustouren.