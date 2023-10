> Name: Christina Huller

> Alter: 54

> Heimatort: Singen am Hohentwiel

> Wohnort: Buchen seit 1979

> Beruf: Kaufmännische Angestellte

> Mitglied in diesen Vereinen: Leider bisher noch kein Mitglied, aber schon seit Jahren möchte ich dies ändern. Werde ich jetzt angehen.

> Das mag ich besonders an Buchen: Für mich einfach Lebensqualität: Frische Luft und viel Natur sowie die Gemeinschaft. Die Menschen kennen einander, es gibt schöne Veranstaltungen und ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Durch diese Gemeinschaft ist man enger verbunden und doch fühlt man sich nicht beobachtet. Die Buchener und auch alle in der Umgebung sind einfach tolle Leute! Ich mag es, wenn man sich beim Bäcker, an der Supermarkt-Kasse oder wo auch immer beim Namen kennt und sich ein Lächeln schenkt.

> Das fehlt in Buchen: Die Infrastruktur natürlich! Leider ein großer Minuspunkt. Man ist meist doch auf das Auto angewiesen. Kulturell ist bei uns zwar einiges geboten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln z. B. mal schnell ins Theater oder zu einer Veranstaltung – das funktioniert leider nicht.

> Mein Lieblingsplatz: Zuerst natürlich der Wald, insbesondere der Walderlebnispfad und die wunderschönen Wanderwege. Auch das Waldschwimmbad ist ein unglaublicher Luxus. Unsere Fußgängerzone möchte ich nicht missen und hoffe sehr, wir können sie aufrecht erhalten.