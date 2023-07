> Name: Christian Schulze

> Alter: 43

> Heimatort: Waldhausen

> Wohnort: Waldhausen

> Beruf: Jurist

> Mitglied in diesen Vereinen: Stadtkapelle Buchen, Kolpingsfamilie Buchen, SV Waldhausen

> Das mag ich besonders an Buchen: gute Infrastruktur, aber trotzdem überschaubar und familiär, reges Vereinsleben. Außerdem gefällt mir, wie die Stadt und die Stadtteile zusammengewachsen sind: Ich bin in Waldhausen aufgewachsen, wo ich heute noch lebe, ich habe die Grundschule in Bödigheim besucht, und ich bin in Vereinen in Buchen und in Waldhausen aktiv.

> Das fehlt in Buchen: spontan gar nichts

> Mein Lieblingsplatz: es gibt viele besondere Plätze in der schönen Natur in und um Buchen.