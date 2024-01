> Name: Christian Kaufmann

> Alter: 40

> Heimatort: Hettingen

> Wohnort: Hettingen (seit 1983 – mit Unterbrechung von 2005 bis 2014)

> Beruf: Gesundheits- und Krankenpfleger

> Mitglied in diesen Vereinen: Heimatverein Hettingen, FC Viktoria Hettingen, Musikverein Hettingen

> Das mag ich besonders an Buchen: Das zwanglose Untereinander bei Veranstaltungen; man kennt und schätzt sich; meine Kinder können hier noch unbeschwert aufwachsen und die Umgebung auf eigene Faust erkunden; wir haben hier noch viele schöne Wälder, und ich hoffe, das dies so bleibt und nicht noch mehr abgeholzt wird. Ich habe fünf Jahre in Dielheim gelebt, der Wald hat mir in dieser von Spargelfeldern und Weinbergen geprägten Landschaft definitiv gefehlt.

> Das fehlt in Buchen: Ein jährlich stattfindendes Altstadtfest; eine alltagspraktische ÖPNV-Anbindung nach Mosbach; eine bessere ambulante psychiatrische Versorgung (Stichwort: Fachärzte).

> Mein Lieblingsplatz: Am Kriegerhain auf der Bank mit Blick über das schöne "Hettje"!