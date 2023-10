> Name: Carlo Götz

> Alter: 53

> Heimatort: Mudau

> Wohnort: Buchen (seit 2008)

> Beruf: Schulleiter der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB)

> Mitglied in diesen Vereinen: Förderverein der ZGB, Förderverein der JMK-Musikschule, KaGeMuWa, Parforcehorn-Ensemble VÖG Schloßau, Kolping, TSV Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: die Menschen, die sich in den vielen Vereinen engagieren und einbringen; das breite Bildungsangebot in Schulen und darüber hinaus, das auf allen Lebenswegen privat oder beruflich viele Chancen bereit hält; die Faschenacht im gesamten Narrenring, "wo mer babble kann, wie eem de Schnabel g’wachse is"

> Das fehlt in Buchen: Kino und Jugendhaus

> Mein Lieblingsplatz: die Wälder und Felder im Odenwald und Bauland, die zum Laufen, Wandern, Radfahren und Spazierengehen einladen und Erholung bieten