> Name: Angelika Immerz

> Alter: 63

> Heimatort: Rinschheim

> Wohnort: Rinschheim, mit Unterbrechungen in Wiesbaden und Mannheim während der Ausbildung.

> Beruf:Krankenschwester in den NOK-Kliniken in Buchen seit 1984, demnächst in Ruhestand.

> Mitglied in diesen Vereinen: Förderverein des Krankenhauses seit der Gründung 1999, Vorstandsteam KFD Rinschheim, VdK und Vivio in Buchen.

> Das mag ich besonders an Buchen: Kolping- und Frauenfastnacht, kulturelle Veranstaltungen, speziell die Open-Air Aufführungen der Badischen Landesbühne im Museumshof.

> Das fehlt in Buchen: der ärztliche Bereitschaftsdienst, ausreichend Fachärzte, besseres Radwegenetz, erschlossene Bauplätze auch in Rinschheim, damit sich unser Ort weiterentwickeln kann.

> Mein Lieblingsplatz: Rund um Rinschheim, der Lausenbuckel, der Bubenrat, am Rinschbach entlang nach Götzingen, Abschnitte vom Herkulespfad, der Stadtwald und bei mir auf der Terrasse und im Garten.