> Name: Amelie Pfeiffer

> Alter: 60

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Bödigheim seit 1996, geboren in Stade Niedersachsen, aufgewachsen in Schleswig-Holstein

> Beruf:Diplom Agrarbiologin/Landwirtin mit Ferienhof und Ponyreitschule

> Mitglied in diesen Vereinen: Vorsitzende Bödigheimer Pferdefreunde, Mitglied im Förderverein Bildungshaus, Mitglied FC Germania Bödigheim, Mitglied Leader Badisch-Franken.

> Das mag ich besonders an Buchen: Die familiäre Atmosphäre einer schmucken Kleinstadt und der persönliche Umgang miteinander gefallen mir sehr gut, meine hochbetagte Mutter ist in liebevollen Händen eines engagierten Pflegeteams im ASB Rühlingshof sehr gut und würdevoll versorgt. Es gibt viele Freizeitmöglichkeiten für meine Feriengäste wie z. B. das Waldschwimmbad, die "Alla Hopp"-Anlage, der Walderlebnispfad und natürlich die Tropfsteinhöhle.

> Das fehlt in Buchen: Ein Kino und Jazzclub ständen Buchen gut! Ich wünsche mir einen viel besseren öffentlichen Nahverkehr, so dass man auch an Wochenenden und abends noch mit Bahn und Bus nach Buchen oder in die Zentren und zurückfahren und das Auto stehen lassen könnte. Ein stimmiges und sicheres Rad- und Fußverkehrskonzept für die Kernstadt und die Stadtteile.

> Mein Lieblingsplatz: Bei meinen Ponys am Stall mit Blick auf die Bödigheimer Burg.