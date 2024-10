Offenbach (dpa/lhe) - Mit zähem Nebel beginnt auch die neue Woche in Hessen. Teils herrschten Sichtweiten von unter 150 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Teilweise bleibt es den ganzen Tag lang neblig-trüb. Es ist erneut mild, die Höchsttemperaturen betragen 14 bis 19 Grad, in Hochlagen bleibt es bei 12 Grad.

Der Dienstag wird oft wolkig, nachdem sich der Morgennebel aufgelöst hat. Im Norden ist es stärker bewölkt, vereinzelt fällt leichter Regen. Mit 14 bis 17 Grad ändert sich an den Höchsttemperaturen kaum etwas.

Auch am Mittwochmorgen muss mit zähen Nebel- und Hochnebelfeldern gerechnet werden. Vor allem im Süden kommt aber anschließend die Sonne heraus und die Temperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad.