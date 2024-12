Florstadt (dpa/lhe) - Nachdem in einem Haus in Florstadt im Wetteraukreis kleinere Teile einer Decke eingestürzt sind, haben Rettungskräfte den Bewohner nur noch tot bergen können. Nachbarn hatten in der Nacht auf Dienstag die zum Teil eingestürzte Decke zwischen Erdgeschoss und Keller entdeckt, als sie nach dem 69-Jährigen sehen wollten, wie die Polizei berichtete. Wann genau es zu dem Unglück kam, war demnach zunächst unklar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein rostiger Stahlträger der Kellerdecke durchgebrochen. Daraufhin seien vermutlich kleinere Teile der Decke nach unten gestürzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Bewohner vom Stahlträger getroffen wurde und darunter erstickt ist.

Das Haus war am frühen Morgen zunächst nur eingeschränkt betretbar. Fachkräfte des Technischen Hilfswerk waren im Einsatz, um zu prüfen, ob das Haus einsturzgefährdet ist. Da noch Bedenken bestehen würden, soll ein weiterer Gutachter das Haus vor Ort prüfen.