Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt regnerisch und grau. Heute bleibe es stark bewölkt, bevor sich am Nachmittag im Nordosten Regen ausbreite, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis acht Grad. In der Nacht zum Donnerstag halten sich die Wolken. Bei Temperaturen zwischen einem und fünf Grad kann es zu Regen oder Sprühregen kommen.

Auch am Donnerstag bleibt es bewölkt und regnerisch. Im Laufe des Tages wird es zunehmend trocken. Bei Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad wird es etwas milder. In der Nacht auf Freitag kann es lokal zu Nebel kommen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen einem und fünf Grad.