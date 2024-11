Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen kann es rutschig werden. Der Deutsche Wetterdienst(DWD) meldet für die kommenden Nächte Frost und Glätte.

Am Vormittag ist es zunächst vereinzelt neblig-trüb, meist aber bedeckt. Im Tagesverlauf lösen sich Nebel oder Dunst zögerlich auf und es heitert gebietsweise auf. Am Nachmittag ist es überwiegend heiter und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 Grad im höheren Bergland und 7 Grad am Main.

In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken. Der DWD erwartet wenige Wolken, teils ist es klar. Örtlich bildet sich Nebel. Verbreitet wird es bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 4 Grad und im Bergland örtlich bei bis zu minus 6 Grad frieren. Streckenweise ist mit Glätte zu rechnen.

Am Samstag erwartet der DWD gebietsweise zunächst Nebel. Im Laufe des Tages wird es laut der Vorhersage verbreitet heiter. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bildet sich gebietsweise wieder Nebel. Die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 6 Grad. In Nebelgebieten ist lokal Glätte möglich.

Am Sonntag lösen sich Nebel und Hochnebel laut DWD nur zäh auf, dann soll es wolkig bis heiter werden. In einigen Flussniederungen bleibt es teils den Tag über neblig-trüb. Am meisten Sonne gibt es in den Mittelgebirgen. Es bleibt trocken bei Höchstwerten von 2 bis 4 Grad, ansonsten liegen die Temperaturen bei minus 1 bis 1 Grad.