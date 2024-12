Weinheim. (pol/toni) Zu einem Kellerbrand kam es am Montag gegen 15.10 Uhr in der Bergwaldstraße. Laut der Polizei lies sich vor Ort feststellen, dass es sich um einen Elektroanlagenbrand an einem Schaltschrank handelte, der durch einen Kurzschluss hervorgerufen wurde. Wie es zu dem Brand kam, ist momentan noch nicht klar.

Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht – nicht wie zunächst gemeldet vom Bewohner selbst. Durch die Rauchentwicklung, die durch den Brand hervorgerufen wurde, wurde der Senior leicht verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und am selben Tag wieder entlassen. Der Schaden wird von der Polizei auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt.

Update: Dienstag, 3. Dezember 2024, 16 Uhr