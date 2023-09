Kalenderblatt 2023: 26. September

Berlin (dpa) - 39. Kalenderwoche, 269. Tag des Jahres



Noch 96 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Waage



Namenstag: Damian, Eugenia

HISTORISCHE DATEN

2022 - Mehrere Lecks in den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 werden in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm entdeckt. Die Leitungen zwischen Russland und Deutschland sind nicht in Betrieb, enthalten aber Gas, das