Walter Ludwig Ebert

studierte bei Dieter Groß, K.R.H. Sonderborg und Sotirios Michou an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und absolvierte ein Studium der Kunstgeschichte, Geschichte, Soziologie und Erziehungswissenschaften in Berlin, Heidelberg und Stuttgart. Von 1978 bis 1980 war er künstlerischer Mitarbeiter bei den Berliner Festspielen, von 1983 bis 2017 lehrte er Bildende Kunst im Gymnasium in Neckargemünd und hatte mehrere künstlerische Lehraufträge. Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland begleiten seine künstlerische Laufbahn, unter anderem in der Galerie Komma Berlin, im Centre Culturel Allemand in Montpellier, in der Städtischen Galerie in Villingen-Schwenningen, im Kreisarchiv in Ladenburg und im Barbican Center in London. Ebert ist Mitstarter der Heidelberger Künstlergruppe 79, Mitglied im BBK und im Künstlerbund Rhein-Neckar. Mit der Künstlerin Marianne Kaerner hat er einen Kunstraum in Neckargemünd und ein Atelier in Aspian/ Herault Frankreich.

Kontakt: Walter Ebert

Michael-Gerber Straße 10

69151 Neckargemünd

www.walter-ludwig-ebert.com

Info

Am Samstag, 23. September, nehmen Walter Ebert und Marianne Kaerner mit ihrem Atelier in Neckargemünd am Tag des offenen Ateliers statt. Eintritt frei.