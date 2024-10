Offenbach (dpa/lhe) - Noch etwas Regen steht den Menschen in Hessen vor dem Start in das freundlichere Wochenende bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, regnet es zunächst nur vereinzelt, bevor es im Tagesverlauf häufiger Schauer gibt. Bei höchstens 13 bis 17 Grad wird es demnach es wechselnd bis stark bewölkt. Auch am Donnerstag soll es vereinzelt etwas regnen und

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote