Viernheim/Weinheim. (cab) Die Polizisten haben ihrem neuen "Kollegen" noch im Zug der Linie 5 gedankt: Ein aufmerksamer Straßenbahnfahrer der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) hat den Beamten am Dienstagabend dabei geholfen, einen mutmaßlichen Einbrecher in seiner Bahn festzunehmen. Das berichtete das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch. Der 49 Jahre alte Verdächtige soll demnach zuvor in einem Gewerbebetrieb in Viernheim eingestiegen sein, und das gleich zwei Mal.

Abends gegen 19.10 Uhr hatte der Alarm auf dem Lagerplatz des Unternehmens zum ersten Mal ausgelöst. Noch bevor die Polizei vor Ort war, gelang dem Täter eine waghalsige Flucht über die A659. Sein Diebesgut hatte er zurückgelassen, ebenso einen Rollkoffer, den er dabei gehabt hatte. Der Eigentümer des Gewerbebetriebs meldete um 23.30 Uhr einen weiteren Alarm auf seinem Gelände. Er berichtete, auf dem Filmmaterial der Kameraüberwachung sei dieselbe Person zu erkennen wie schon Stunden zuvor. Dieses Mal gelang es dem Einbrecher jedoch, einen Teil des Diebesguts mitzunehmen.

Auf der Flucht betrat er an der Weinheimer Haltestelle "Freiburger Straße" den RNV-Zug und wähnte sich laut Polizei in Sicherheit. Doch da war ja noch der 55 Jahre alte Fahrer mit seinem "feinen kriminalistischen Gespür", wie es im Bericht hieß. Dieser erinnerte sich nämlich an den 49-Jährigen, den er am frühen Abend im Vorbeifahren zu Fuß in Viernheim gesehen hatte.

Da hatte der mutmaßliche Einbrecher seinen Trolley noch dabei und war dem RNV-Mitarbeiter "irgendwie komisch" vorgekommen. Als der 49-Jährige nun ohne den Rollkoffer in den Zug einstieg, war der Spürsinn des Fahrers geweckt – zumal er den Streifenwagen bemerkte, der auf dem Weg neben den Gleisen in gleicher Richtung fuhr wie die Bahn.

Kurzerhand stoppte der Fahrer seinen Zug auf freier Strecke und machte die Polizisten auf seinen verdächtigen Fahrgast aufmerksam. Dieser soll in "leichte Panik" geraten sein, saß er in der Bahn doch in der Falle. Er wollte noch raus, doch die Türen waren fest verriegelt. Den fahndenden Streifenwagenbesatzungen der Polizeipräsidien Südhessen und Mannheim war die Täterbeschreibung anhand der Kameraüberwachung bekannt. Also klickten noch in der Straßenbahn die Handschellen.

Der 49-Jährige, der den Angaben zufolge über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, kam in Gewahrsam. Die Teile des Diebesguts, die er bei sich hatte, stellten die Beamten sicher.