Saarbrücken (dpa/lrs) - Zeitweise mehr als 4.000 Menschen haben in Saarbrücken den Sturz des Assad-Regimes gefeiert. Die Versammlung sei am Morgen in einem Eilverfahren angemeldet worden, teilte die Polizei mit. Die Stimmung auf dem Landwehrplatz in der Saarbrücker Innenstadt sei friedlich und ausgelassen.

Durch die Versammlung sei es zu Verkehrseinschränkungen und Sperrungen gekommen. Zeitweise hätten sich Teilnehmende auch an einem Autokorso beteiligt. Bereits am Samstag hatte es eine Demonstration mit rund 1.000 Menschen in Saarbrücken gegeben, die ebenfalls friedlich verlief.

Die Ereignisse in Syrien hatten sich zuletzt überschlagen: Innerhalb von weniger als zwei Wochen erlangte eine Allianz aus Aufständischen in Syrien die Kontrolle über die wichtigsten Städte und zwang den langjährigen Machthaber Baschar al-Assad zur Flucht.