Die Rhein-Neckar-Zeitung verlost 3 x 2 Tickets für den Titel-Showdown bei der DTM am Wochenende in Hockenheim. Die Gewinner dürfen sich freuen auf Sitzplatz-Karten für das gesamte Wochenende, einen Zugang in die Startaufstellung und ins DTM-Fahrerlager sowie einen Gratis-Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Rennstrecke. Wer dabei sein möchte, soll uns bis Mittwoch, 12 Uhr, eine Mail mit Betreff "Mit der RNZ zur DTM" schreiben an: Sport-Quiz@rnz.de. Bitte geben Sie neben Ihrem Vor- und Zunamen auch Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse an. Die Gewinner werden von der RNZ benachrichtigt.