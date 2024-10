Mainz/Wiesbaden (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz gibt es gemessen an der Einwohnerzahl immer mehr Autos. Anfang des Jahres kamen auf 1.000 Bürgerinnen und Bürger 630 angemeldete Autos, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit liegt das Bundesland deutlich über dem Bundesschnitt von 580 Autos. Verhältnismäßig ähnlich viele Autos gibt es sonst nur im Saarland, in Bayern und in

