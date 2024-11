Gomaringen (dpa/lsw) - Ein 14-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der Junge sei am frühen Morgen auf der Landesstraße 230 in Richtung Gomaringen (Landkreis Tübingen) gefahren, als er aus bislang ungeklärter Ursache von dem Auto erfasst wurde, teilte die Polizei mit. Der 30 Jahre alte Autofahrer war den Angaben zufolge in gleicher Richtung unterwegs. Der 14-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er an seinen schweren Verletzungen starb.

Die Landesstraße 230 war für die Begutachtung durch einen Sachverständigen und die Aufräumarbeiten bis in die Vormittagsstunden gesperrt, ist laut Polizei aber mittlerweile wieder frei zu befahren. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei.