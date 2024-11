Sinsheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 13-jähriger Junge verletzt worden. Das Feuer hatte sich aus unbekannter Ursache am Abend im Keller entwickelt, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses sowie die beiden nebenstehenden Häuser wurden evakuiert. Der verletzte Junge kam in ein Krankenhaus. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Gebäude gelüftet hatte, konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurück.

