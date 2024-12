Wiesbaden/Rüdesheim (dpa/lhe) - Das Land Hessen unterstützt die Planung eines getrennten Geh- und Radwegs in Rüdesheim am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis) mit rund 2,3 Millionen Euro. Die etwa 950 Meter lange Strecke am Leinpfad solle dazu beitragen, eine Lücke im überregionalen Radnetz zu schließen, teilte das hessische Verkehrsministerium mit. Die Verbindung gehöre zum Europäischen Rheinradweg und solle den Rüdesheimer Hafenpark mit anderen Orten der Bundesgartenschau 2029 verbinden.

Radweg und Gehweg sollen demnach jeweils mit einer Breite von drei Metern ausgebaut werden und auf unterschiedlichen Höhenniveaus verlaufen. Das Vorhaben soll die Fahrrad- und Tourismusinfrastruktur verbessern und für mehr Aufenthaltsqualität entlang des Rheins sorgen.

"Damit sichern wir ganz konkret Arbeitsplätze vor Ort und leisten einen Beitrag für mehr Wertschöpfung", sagte Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) laut der Mitteilung. Außerdem könne die veraltete und unzureichende Bausubstanz ersetzt werden.