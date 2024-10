Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Rettungssanitäter hat mit einem Krankenwagen einen Unfall in Stuttgart verursacht. Dabei wurden er und sein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 26-Jährige war demnach am Freitag in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonschutzwand geprallt. Beide Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus