Altensteig (dpa/lsw) - Die Mitfahrerin eines Motorradfahrers ist bei einem Unfall im Landkreis Calw ums Leben gekommen. Der 28-jährige Biker war am Sonntagnachmittag bei Altensteig mit seiner Maschine in einer Kurve gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Genau in dem Moment sei ihnen ein Auto entgegengekommen, unter das die 23-jährige Mitfahrerin des Bikers rutschte.

