Neuenburg (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall am Ende eines Staus in der Nähe von Neuenstein (Hohenlohekreis) ist ein 48 Jahre alter Kleintransporter-Fahrer ums Leben gekommen. Der Mann hatte auf der A6 Richtung Heilbronn wahrscheinlich einen Lastwagen übersehen, der wegen des Staus stand, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr dem Lkw mit seinem Sprinter auf und erlitt so schwere Verletzungen,

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote