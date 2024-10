Trier (dpa/lrs) - Ein Bahnmitarbeiter ist am Dienstagabend in einem Tunnel von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hielt sich der 55-Jährige aufgrund von Baumaßnahmen im Gleisbereich des Fachinger Tunnels in Birlenbach (Rhein-Lahn-Kreis) auf, als der Güterzug aus Richtung Diez einfuhr. Die Bahnstrecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die

