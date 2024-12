Dettingen unter Teck (dpa/lsw) - Ein 82-Jähriger ist nach einem Zusammenstoß zwischen seinem Auto und einem Lastwagen bei Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Autofahrer auf der Bundesstraße 465 auf die Gegenspur gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Grund dafür ist unklar. Dort stieß das Auto dann frontal gegen den Laster eines 37-Jährigen.

Der Autofahrer starb nur kurz nach dem Zusammenstoß am Unfallort, wie es weiter hieß. Der Lasterfahrer hatte kurz zuvor noch versucht, auszuweichen und zu bremsen. Dadurch geriet sein Sattelzug in den Grünstreifen und kippte in den Graben. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die B465 war am Nachmittag noch gesperrt.