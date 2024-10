Schönenberg-Kübelberg (dpa/lrs) - Mehrere hundert Liter Diesel sind auf einem Firmengelände in Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel ausgelaufen. Dies sei beim Befüllen passiert, die genaue Ursache aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher in Schönenberg. Zuvor hatte der SWR berichtet. Bis zu 800 Liter Diesel seien ausgelaufen, aber nicht in die Kanalisation gelangt, sagte der

