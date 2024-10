Freiburg (dpa/lsw) - Gut ein Jahr nach der spektakulären Sprengung eines Turms einer Windkraftanlage wird nun ein größeres Windrad in einer Freiburger Höhenlage fertiggestellt. Ein Kran zog das dritte Rotorblatt der neuen Anlage auf der Holzschlägermatte am Schauinslandgipfel in die Höhe, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Der Schwarzwaldberg ist 1284 Meter hoch.

Die neue Anlage soll nach