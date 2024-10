Flörsheim (dpa/lhe) - Ein Trickdieb hat einer Frau auf dem Standstreifen einer Autobahn in Hessen die Handtasche und den Autoschlüssel gestohlen. Nach Angaben der Polizei stoppte der Mann am Dienstagnachmittag auf der A3 bei Flörsheim den Pkw einer 54 Jahre alten Frau aus Belgien, indem er der Fahrerin signalisierte, dass ihr Auto eine Panne habe. Die Frau, die in Richtung Frankfurt unterwegs

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote