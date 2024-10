Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Digitale Innovationen wie Künstliche Intelligenz stehen im Mittelpunkt einer zweitägigen Veranstaltung der Bundesregierung in Frankfurt. Zum Digital-Gipfel am 21. und 22. Oktober werden unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) in der Mainmetropole erwartet. Aber

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote