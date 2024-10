Stuttgart (dpa/lsw) - Die 3.500 Beschäftigten in der baden-württembergischen Süßwarenindustrie bekommen mehr Geld. Insgesamt kommt es zu einer Tariferhöhung von 7,5 Prozent in zwei Schritten und zusätzlich wird eine Inflationsausgleichsprämie von 500 Euro gezahlt, wie die Gewerkschaft NGG in Stuttgart mitteilte. Unter das Tarifgebiet fallen unter anderem Unternehmen wie Ritter Sport in

