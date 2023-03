Stimmen Academics vs Crailsheim

> Elias Lasisi, Academics-Guard: "Dieser Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten ist im Abstiegskampf natürlich sehr wichtig für uns. In der ersten Halbzeit war unsere Defensive nicht so gut, wir hatten viele Ballverluste und Reboundprobleme. In der zweiten Hälfte konnten wir uns in der Abwehr steigern und die Partie drehen. Nachdem ich meinen ersten Dreier getroffen habe, hatte ich Selbstvertrauen."

> Tim Coleman, Academics-Forward: "Dieser Sieg war wichtig, auch weil wir den direkten Vergleich mit den Merlins gewonnen haben. Wir haben sehr hart dafür gearbeitet und uns diese Belohnung verdient. Es ist schön, dass wir uns im Abstiegskampf etwas Luft verschafft haben. Wir müssen aber weiter unser Bestes geben und dürfen uns nicht darauf verlassen, dass andere Teams weiter verlieren."

> Nikola Markovic, Trainer Crailsheim: "Es war ein verdienter Sieg für Heidelberg. Bis zum dritten Viertel war es ein enges Spiel, dann hat Jack McVeigh seinem Team defensiv und offensiv viel Energie gegeben. Das hat neben der großartigen Dreierquote von 58 Prozent den Unterschied ausgemacht." beg