Stuttgart (dpa/lsw) - Was bei internationalen Promipaaren längst die Regel ist, ist auch in Baden-Württemberg zu beobachten - die späte Mutterschaft. Das durchschnittliche Alter der Mütter bei Geburt eines Kindes lag 1980 bei 27 Jahren, im vergangenen Jahr bei 32 Jahren. Das teilte das Statistische Landesamt in Stuttgart mit.

In Baden-Württemberg gibt es jedoch deutliche Unterschiede