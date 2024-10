Bad Ems (dpa/lrs) - Im vergangenen Jahr sind in Rheinland-Pfalz mehr Menschen zur Arbeit gependelt als im Vorjahr. Rund 1,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mussten im vergangenen Jahr für ihren Job an einen anderen Ort, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Das waren rund 19.300 und damit 1,5 Prozent mehr als 2022.

Dem gegenüber stehen rund 841.800 Menschen im