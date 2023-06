Reiseziel: Der Spreewald liegt zwischen Berlin und Dresden. In Folge der letzten Eiszeit entstand hier am Spreelauf eine Auenlandschaft mit einem dichten Netz kleiner Fließgewässer. Die Flusslandschaft zählt als Unesco-Biosphärenreservat.

Anreise: Etwa mit dem Regionalzug nach Lübbenau oder mit dem Auto über die Autobahnen A 13 und A 15.

Spreehafen Burg: Die Kähne fahren das ganze Jahr über. In der Hauptsaison vom 1. April bis 31. Oktober mehrmals täglich, in der Nebensaison vom 1. November bis 31. März in der Regel zweimal am Tag. Die Touren kosten zwischen 15 Euro für eine Stunde bis 50 Euro für ein 5-Stunden-Arrangement mit Essen. Mehr Informationen unter www.spreehafen-burg.de

Auf der Seite des Tourismusverbands Spreewald finden sich noch viele weitere Anbieter: www.spreewald.de/aktivitaeten-karte/kahnfahrten

Auskünfte:

Tourismusverband Spreewald, Raddusch, Lindenstraße 1, 03226 Vetschau/Spreewald (Tel.: 035433/5810; Web: www.spreewald.de; E-Mail: tourismus@spreewald.de)

Spreewald-Touristinfo Lübbenau, Ehm-Welk-Straße 15, 03222 Lübbenau (Tel.: 03542/887040; Web: www.luebbenau-spreewald.com; E-Mail: info@luebbenau-spreewald.com)