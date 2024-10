Trier (dpa/lrs) - Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in Trier mutmaßlich eine geplante Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen verhindert. In mehreren Autos fanden die Einsatzkräfte bei Kontrollen am Montagabend Hieb- und Stichwaffen, darunter Messer und eine Eisenstange, wie die Polizei mitteilte. Die Verdächtigen, die offenbar zu den Verabredeten gehörten, erhielten

